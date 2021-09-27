محامٍ: إخلاء سبيل الداعية محمود شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد المحامي خالد المصري، أن النيابة المختصة أخلت سبيل الداعية السلفية الشيخ محمود شعبان.

وقال "المصري" في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه كان محبوسًا منذ 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة، وصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمتها اليوم الإثنين.

وكانت النيابة أسندت إلى "شعبان" عددًا من الاتهامات، في مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي والحقوق والحريات.