صحة الوادي الجديد تضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ضبطت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة الدكتور أحمد محروس، بالتعاون مع مباحث التموين، أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بمدينة الخارجة.

قالت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالوادي الجديد، في تصريح لها، مساء اليوم الإثنين، إن المديرية شنت حملة تفتيش على المحلات التجارية بالأسواق بمدينة الخارجة تنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومحافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بمراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية، وتمكنت الحملة من تفتيش عدة محلات تجارية جرى ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل هذه المحلات.

وأكدت علا، أن الحملة ضبطت 5 كيلوجرامات لحوم مفرومة، و6.8 كجم دواجن" بانيه"، و10 كجم كبدة، و1.4 كجم لحمة، 800 جم أجزاء طيور، 10 كجم مخبوزات، و 3 كجم فواكه، 750 جم حلويات متنوعة، وكلها متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعدامها وتحرير محاضر بها وإحالتها لجهات التحقيق.​