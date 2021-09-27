مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انهيار جزئي بشقة في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، مساء اليوم الاثنين، إثر سقوط سقف شقة أثناء ترميمها بعقار بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية بحي وسط الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط سقف شقة في العقار رقم 164 شارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية.

انتقل ضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة سقوط سقف الشقة المشار إليه أثناء قيام عمال بترميمه.

ووفقًا لمصدر بحي وسط الإسكندرية، الشقة المشار إليها صادر لها قرار ترميم من الحي في 15 سبتمبر الجاري، أي أن ذلك منذ قرابة الأسبوعين.

أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 "عامل وآخر من أصحاب الشقة"، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأميري لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة في قسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.​