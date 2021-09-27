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في بث مباشر.. بايدن يتلقى جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تلقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس المستجد، في بث مباشر على الهواء، من داخل البيت الأبيض.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الخميس الماضي، إنها وافقت على تصريح استخدام طارئ للأفراد المعرضين لمخاطر صحية عالية وكبار السن لتلقي جرعة ثالثة من لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة الأمريكية أن الجرعة المعززة سيتم إعطاؤها بعد 6 أشهر من تلقي الجرعتين الأساسيتين من اللقاح.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إللى أن كبار السن فوق الـ 65 عاما، والأشخاص ما بين 18 إلى 64 عاما المعرضون لخطر الإصابة الشديدة بفيروس كورونا، هم من سيحصلون على الجرعة الثالثة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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