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صحيفة تكشف خطة رونالدو بعد الإعتزال

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اسماعيل عبد الحي - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن خطة النجم البرتغالي المستقبلية مع ناديه مانشستر يونايتد بعد الإعتزال.

 

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مقرّب من رونالدو لم تذكر إسمه، قوله "رونالدو أوضح للجميع أنه عاد إلى يونايتد لمساعدتهم على الفوز بالألقاب".

 

وأضاف "إن رونالدو لا يزال في ذروة لياقته البدنية، ويحب إظهار أنه لا شيء مستحيل. إنه مهوس بكرة القدم ويعرف كل شيء عن اللعبة".

 

وتابع "بدأ الكثير من اللاعبين مسيرتهم التدريبية في يونايتد، لذلك يعتقد رونالدو أنها قد تكون طريقة جيدة لبدء الفصل التالي من مسيرته الكروية" .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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