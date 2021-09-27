حكومة لبنان تعمل على وقف الانهيار وتتراجع في قضية المرفأ

فيما أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة تعمل على «وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات»، تبلغ المحقق العدلي​ في ملف ​انفجار مرفأ بيروت بطلب رده عن التحقيقات، وجرى إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين كميل ضاهر وغسان غرز الدين، في حين أن القاضي البيطار لم يصدر أي تعليق فوري، إذ إنه لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق.

تجميد التحقيق

ونقلت «رويترز» عن مصدر قضائي قوله إنه «تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدعى عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس «الارتياب المشروع» في حياده».

وعين القاضي طارق بيطار محققا رئيسيا في القضية بعد عزل سلفه في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.

تعاون الجهات

وخلال لقاء ميقاتي وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق ​محمد شقير​، في السراي الحكومي قال ميقاتي إن «تعاون جميع الجهات مهم جدا لوضع ​لبنان​ على سكة التعافي».

وأكد أن «الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين ​التيار الكهربائي​ وحل أزمة ​الدواء​ ​والمحروقات​، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية».

أزمات تلاحق لبنان:

غياب الأمن

تلاعب الأطراف السياسية وحزب الله

التهريب

انقطاع الكهرباء والدواء

أزمة المحروقات

ارتفاع سعر الصرف