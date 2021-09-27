النزاع في سورية يخلف 350 ألف قتيل

جاء ذلك في مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان، ضمن اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للمجلس في جنيف. وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع بيانات الضحايا التي وثقتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طيلة السنوات الماضية، حيث دعمت المفوضية عملها في مسألة تحليل ضحايا النزاع في سورية؛ نظرا لمكانتها وأهمية دورها في لفت الانتباه الدولي لقضية القتل في سورية.
وأكدت الشبكة أن شلال الدماء ما زال مستمرا لم يتوقف، مطالبة بإيقاف عمليات القتل ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على إيجاد حل للنزاع المسلح الذي خلَّف كل هذا الكم الهائل من ضحايا القتل. وقالت: «نعتقد أن كل هذا يدخل في صميم مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان».
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