مسلحون يقتلون 34 مدنيا في نيجيريا

أسفر هجوم نفذه مسلحون في قرية بولاية كادونا في شمال غربي نيجيريا عن مقتل 34 شخصا وإصابة سبعة آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، الإثنين. وأوضح المسؤول الأمني سامويل أروان في بيان أن «مسلحين مجهولين هاجموا قرية ماداماي في كورا... تأكد مقتل 34 مدنيا عقب الهجوم، وأصيب سبعة آخرون»، مضيفا في وقت لاحق أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة مساء الأحد.



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