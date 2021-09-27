قطار الكونجرس السري المفضل للرؤساء والمشاهير

تشكل شبكة الكابيتول للسكك الحديدية تحت الأرض، منذ عقود طويلة، وسيلة التنقل المفضلة لبعض من أكثر السياسيين نفوذا في العالم... إلا أن أكثرية الأمريكيين يجهلون حتى وجودها.

ويرتاد هذه الشبكة من القطارات الصغيرة، التي تجوب أنفاق مقر الكونجرس في واشنطن، منذ أكثر من قرن، الكثير من الرؤساء والبرلمانيين وقضاة المحكمة العليا وحتى نجوم هوليوود.

كما أن مقصورات «قطار الكونجرس السري» احتلت عناوين الأخبار أحيانا في مناسبات مختلفة، بينها محاولة اغتيال فاشلة وعرض فني ارتجالي، لكنها تستقطب يوميا زائرين مغمورين.

وقال دان هولت، وهو أحد مؤرخي مجلس الشيوخ، لوكالة فرانس برس «يحب الأطفال ذلك، لذلك هناك دائما أعضاء في مجلس الشيوخ، على استعداد لإحضار أقارب مع أطفالهم» لركوب هذا القطار