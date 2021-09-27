الجزائر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز مكافحة الإرهاب

وقال البيان: «إن اللقاء بحث فرص دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بنشاط القيادة الأمريكية في إفريقيا، فضلا عن استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الجانب الأمني في الساحل وسبل تعزيز قدرات دول المنطقة، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب».
يذكر أن فرنسا اطلقت «عملية برخان» في مالي منذ 2014 بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي، وتضم منطقة الساحل إلى جانب مالي، تشاد وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو.
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