مصر تتسلم 3 شهادت من جينيس

وقال مسؤول بالموسوعة، خلال افتتاح محطة معالجة مياه «بحر البقر»، بحضور الرئيس السيسي: «حان الوقت لتسجيل محاولتكم الرسمية التى قامت بها شركة «المقاولون العرب» وشركة «أوراسكوم» للإنشاءات، بعدما تلقينا الأدلة والبراهين على إنشاء أكبر محطة معالجة مياه وأكبر محطة تحلية وأكبر محطة معالجة بالأوزون، حيث فحص فريق متخصص من الخبراء الأدلة واتخذ القرار، وبكل فخر أعلن أن محاولتكم الرسمية تكللت بالنجاح، وحصولكم على 3 شهادات من موسوعة جينيس بخصوص إنشاء أكبر محطة معالجة مياه وتحلية وأكبر محطة معالجة بالأوزون».
من جهتها، قالت مسؤولة عن الموسوعة: «بالأصالة عن موسوعة جينيس، أعبر أنه من دواعى سرورى أن أمنحكم شهادات التسجيل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. بكل صدق لقد أدهشتم الموسوعة. نحن مسرورون، لأنكم أصبحتم جزءا من موسوعة جينيس. أتمنى لكم تحقيق مزيد من الإنجازات وتحطيم الأرقام العمالية فى المستقبل».
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