حريق يقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن اثنين من عناصره قضيا متأثرين بجروح أصيبا بها جراء حريق اندلع، أمس، في منشأة تابعة له بغرب طهران.

وأفاد أن اثنين من أفراد الحرس سيد مرتضى كريمي وحسين عبادي توفيا بسبب إصابتهما البالغة، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للحرس «سباه نيوز».

وكان الحرس أعلن عن اندلاع حريق «في أحد مراكز بحوث الاكتفاء الذاتي للحرس في غرب طهران، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من العاملين فيه».

ونقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى للعلاج، قبل أن يتوفى اثنان منهم. ولم يحدد بيان الأحد الذي نشره أيضا موقع «سباه نيوز»، أسباب اندلاع الحريق أو مكانه، أو يقدم تفاصيل إضافية بشأن المنشأة التي طاولها. ووفق المصدر ذاته، تمت السيطرة على الحريق من قبل «رجال إطفاء المركز».