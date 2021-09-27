بوتين يعتبر توسع «الناتو» في أوكرانيا تجاوزاً لخط أحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:36

بوتين

عربي ودولي

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قالت الرئاسة الروسية الكرملين، اليوم الاثنين، إن توسيع البنية الأساسية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوكرانيا يتجاوز خطاً أحمر بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الكرملين أن روسيا وبيلا روسيا ستعملان لحماية أمنهما في مواجهة ذلك.

وقال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه اتفق مع بوتين على الرد على ما وصفه بالنشاط المتزايد لحلف شمال الأطلسي والقوات الأميركية في أوكرانيا.

وبشكل خاص، اتهم لوكاشينكو الولايات المتحدة بإقامة مراكز تدريب عسكري في أوكرانيا قال إنها ترقى إلى قواعد عسكرية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بيلا روسيا قوله «اتفقنا على أننا نحتاج إلى اتخاذ نوع ما من الإجراءات للرد على ذلك».

المصدر: رويترز