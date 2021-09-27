وزير خارجية اليمن: ميليشيات الحوثي رفضت كل المبادرات السلمية بأمر من إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 29 دقيقة

وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك

أكد وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك، الاثنين، الحكومة الشرعية مدت يدها للسلام عدة مرات لتجنيب اليمنيين الدمار، مشيرا إلى أن تصعيد الحوثي في مأرب يعطي صورة واضحة عن نوايا الميليشيات وموقفها من السلام.

واعتبر بن مبارك في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ميليشيات الحوثي رفضت كل تلك المبادرات السلمية بأمر من إيران.

كما أضاف “قبلنا بكافة مبادرات السلام في اليمن لا سيما المبادرة السعودية”، مؤكداً على أهمية تنفيذ الشقين الأمني والعسكري لاتفاق الرياض.

وقال إن الحوثيين يتبعون سلوكيات داعش والقاعدة، ويقومون بارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان.

كما أشار الوزير اليمني إلى أن الحكومة ملتزمة بكافة قرارات مجلس الأمن، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين الحوثيين ورعاتهم.

وبين أن اليمنيين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة منذ انقلاب الحوثيين، وأن خطر المجاعة يهدد الملايين من الشعب اليمني.

كذلك، دعا إلى العمل على إنهاء الكارثة المحتملة بسبب خزان النفط صافر.