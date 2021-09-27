تميز جديد للإمارات على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بحلولها ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، وذلك وفقاً لتقرير النضج الرقمي الحكومي “GovTech” الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، قسّم التقرير الدول التي شملها إلى 4 مجموعات، المجموعة “أ” وشملت ” الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية”، والتي ضمت 43 دولة، من بينها دولة الإمارات وكندا والولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا وفرنسا واليابان والتي صُنفت بمرتبة “مرتفعة للغاية” في نضج التكنولوجيا المعتمدة في عمليات التحول الرقمي الحكومي، حيث امتلكت في هذه الفئة حلولاً مبتكرة وممارسات متميزة.

أما المجموعة “ب” فتشمل الدول التي حققت مرتبة “مرتفعة” في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير، وضمّت 59 دولة منها مصر والسعودية وسلطنة عمان وروسيا والصين والأردن وتونس وأوزبكستان وأيرلندا.

وشملت المجموعة الثالثة “ج” الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتمتلك جهوداً نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية، بينما جاءت المجموعة الرابعة “د” لتعبر عن الدول التي لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.

وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: ” يمثل تقرير GovTech من البنك الدولي محطة جديدة في مسيرة الإمارات نحو المستقبل الرقمي المستدام الذي يشمل الحكومة والمجتمع على السواء، تنفيذاً لرؤية مئوية الإمارات 2071 التي حددت محاورها قيادتنا الرشيدة والتي تتضمن حكومة تستشرف المستقبل، واقتصاداً معرفياً متنوعاً، ومجتمعاً أكثر تماسكاً”.

والجدير بالذكر أن تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، يعتبر المقياس الأكثر شمولاً للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، كونه يسلط الضوء على أهم الممارسات الخاصة بتصميم مشاريع التحول الرقمي في العالم.