بايدن يتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 10 ثواني - 6:59 مساءً, 27 سبتمبر 2021 م

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتلقى اليوم جرعة معززة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الخميس الماضي، إنها وافقت على تصريح استخدام طارئ للأفراد المعرضين لمخاطر صحية عالية وكبار السن لتلقي جرعة ثالثة من لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.