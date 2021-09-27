شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ولي العهد الأردني بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الديوان الملكي الأردني اليوم الاثنين، إن ولي العهد الأمير الحسين أصيب بفيروس كورونا، وإن والديه، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، اللذين جاءت نتيجة فحوصهما سلبية، سيخضعان للحجر المنزلي خمسة أيام.

وأضاف الديوان الملكي في بيان "ظهرت على سمو الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً".

وقال الديوان الملكي إن الملك عبد الله والملكة رانيا سيخضعان للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، وإن نتيجة فحوصهما كانت سلبية.