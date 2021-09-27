الديوان الملكي الأردني يؤكد أن الملك عبد الله والملكة رانيا يخضعان للحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا.



وظهرت على سمو الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً.

ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علماً أن نتائج فحوصات جلالتيهما التي أجريت اليوم كانت سلبية.