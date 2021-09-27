شركة أرامكو توقع اتفاقيات تمويل واستحواذ بـ12 مليار دولار لمشروع في جازان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، الاثنين، أنها وقعت على اتفاقيات تشمل تمويل مشروع مشترك بقيمة 12 مليار دولار والاستحواذ على مجمع لتوليد الكهرباء بمدينة جازان، جنوب غرب المملكة.



تأتي مشاركة أرامكو السعودية في هذا المشروع المشترك من خلال الشركة التابعة لها، شركة أرامكو السعودية للطاقة.

وفي بيان مشترك، أفادت "أرامكو" شركة النفط العملاقة أن الاتفاقيات ضمت شركة "إير برودكتس"، وشركة "أكوا باور"، وشركة "إير برودكتس قدرة" التابعة ل"إير برودكتس".

وبحسب الاتفاقيات، يشتري المشروع المشترك أصول الطاقة ووحدات فصل الهواء والتغويز وتنقية الغاز الاصطناعي من أرامكو السعودية، وعلى أساسه يقوم المشروع المشترك بتشغيل المرافق المعنية بموجب عقد مدته 25 عاماً، مقابل رسمٍ شهريٍ ثابت.

وستتكفل أرامكو السعودية بتوريد اللقيم إلى المشروع المشترك الذي سينتج بدوره الكهرباء والبخار والهيدروجين بالإضافة إلى منتجات أخرى لأرامكو السعودية.

ويخدم المشروع المشترك مصفاة أرامكو في جازان التي لديها طاقة تكريرية تبلغ 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام لإنتاج مشتقات بترولية مثل الديزل المنخفض الكبريت، ووقود السيارات، ومنتجات أخرى.

ووفق بيان نشرته "أرامكو" على موقعها الإلكتروني، تمتلك أرامكو حصة 20% في المشروع المشترك، فيما تمتلك شركة إير برودكتس نسبة 46%، وتمتلك شركة أكوا باور نسبة 25%، أما شركة إير برودكتس قدرة فتمتلك نسبة 9% من المشروع،. علمًا أن نسبة الملكية الإجمالية لشركة إير برودكتس في المشروع هي 50.6%، نظير امتلاكها ما نسبته 4.6% من خلال شركة إير برودكتس قدرة.

وبموجب الانتهاء من هذه الاتفاقيات، تتوقع جميع أطراف المشروع المشترك أن يبدأ نقل الأصول والتمويل خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2021، فيما تعتزم شركة إير برودكتس إجراء لقاء هاتفي مع المستثمرين في ذلك الوقت لإطلاعهم على تفاصيل المشروع.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني، إن الشركة قامت ببناء أكبر مجمع في العالم يعمل بتقنية التغويز والدورة المركبة المتكاملة وإدخال تلك التقنية للمرة الأولى في المملكة مواكبةً للتطوّر الصناعي والاقتصادي في المنطقة الجنوبية.

وأضاف، سيكون هذا المشروع المشترك ركيزة أساسية من ركائز الاكتفاء الذاتي في مشاريعنا الضخمة في جازان، كما أنه سيحسّن القيمة الإجمالية للمصفاة ومحطة توليد الكهرباء التي تعمل بتلك التقنية، ليسهم في إحداث نقلة نوعية في المنطقة من خلال تهيئة مدينة جازان الاقتصادية لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشاركة القطاع الخاص.

كما يسعدنا في الوقت ذاته مشاركة صندوق التنمية الصناعية السعودي وكذلك 23 من الممولين المحليين والدوليين في هذه الصفقة لتأمين ما مجموعه 7.2 مليار دولار.