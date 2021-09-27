عاجل.. الديوان الملكي الأردني يعلن إصابة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أعلن الديوان الملكي الأردني، إصابة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة.



وأصدر الديوان الملكي مساء الإثنين بيانا جاء فيه: إن الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي، أظهرت إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا.

وتابع البيان، أن ولي العهد، الذي تلقى اللقاح ضد الفيروس، ظهرت عليه أعراض خفيفة، وهو بصحة جيدة جداً.

ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس، سيخضع الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علماً أن نتائج فحوصاتهما التي أجريت اليوم كانت سلبية.