ليبيا.. تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الاثنين، تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا، وشفاء 1226 شخصًا، وتسجيل 11 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 291 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 6 وفيات.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 337 ألفًا و890 شخصًا، بينهم 77 ألفًا و152 حالة نشطة، ووفاة 4617 أشخاص.