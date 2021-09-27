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ليبيا.. تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الاثنين، تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا، وشفاء 1226 شخصًا، وتسجيل 11 وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 291 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 6 وفيات.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 337 ألفًا و890 شخصًا، بينهم 77 ألفًا و152 حالة نشطة، ووفاة 4617 أشخاص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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