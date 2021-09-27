الارشيف / اخبار العالم

الصحة الروسية توافق على البدء بإطلاق التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس"

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الروسية توافق على البدء بإطلاق التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

وافقت وزارة الصحة الروسية، اليوم، على البدء بإطلاق التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس" الروسي الجديد المضاد لفيروس المستجد (كوفيد-19).

 

ووفقاً لوزارة الصحة الروسية، ستجري المرحلتان الأولى والثانية من التجارب التي تشمل 170 متطوعاً خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 31 أغسطس 2022م.

 

وسجلت روسيا حتى الآن 5 لقاحات مضادة لكورونا تحت اسماء "سبوتنيك V" و"إبيفاك كورونا" و"كوفيفاك" و"سبوتنيك لايت" و"إبيفاك كورونا - إن" .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا