ولي عهد ابوظبي ورئيس النواب العراقي يبحثان تعزيز علاقات البلدين

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي.



وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والحلبوسي خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تنمية التعاون والتنسيق المشترك خاصة في المجالات البرلمانية.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز دور البرلمانات العربية في تبني قضايا شعوبها وتحقيق مصالحها وتطلعاتها إلى التنمية والتقدم والازدهار بجانب دورها في ترسيخ التضامن العربي الفاعل لمواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

كما حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب العراقي.