شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير أولى الرحلات المباشرة بين كابل وإسلام آباد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منحت هيئة الطيران المدني الباكستانية الموافقة لشركة طيران أفغانية بتسيير رحلات مباشرة بين كابل وإسلام آباد، لتكون بذلك أول شركة طيران أفغانية تسير رحلات دولية منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي.

وقال مدير الملاحة الجوية بهيئة الطيران المدني الباكستانية عرفان صابر في تصريح اليوم إن "شركة كام إير" أكبر شركة طيران خاصة في أفغانستان ستسير 3 رحلات أسبوعيًا بين كابل وإسلام آباد.

وأضاف أن الشركة المذكورة تعد أول شركة طيران أفغانية وما زالت الوحيدة التي تقدمت بطلب الحصول على تصريح طيران من باكستان، مشيرًا إلى أنها ستقوم فقط بتشغيل رحلات مستأجرة من إسلام آباد إلى كابل بسبب محدودية عدد الركاب، ومن المتوقع أن تبدأ فيما بعد برحلات تجارية منتظمة.