شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية تقبض على 53 شخصًا في احتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الشرطة البريطانية القبض على 53 شخصًا خلال احتجاجات للنشطاء المناهضين للتغير المناخي، بعد قطعهم جزء من طريق سريع، ما أثار فوضى لسائقي المركبات.

وأفادت الشرطة اليوم، الإثنين، أنه "قد تم إخلاء الطريق وأن حركة المرور تدفقت مجددًا" للطريق السريع الرئيسي بالقرب من دوار يؤدي إلى مطار "هيثرو" بالعاصمة البريطانية، لندن، مضيفة أنه جاري العمل على الحد من تعطل سائقي المركبات.

ويطالب الناشطون الحكومة إجراء تعديلات بالمنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة بغرض خفض الانبعاثات المناخية، مناشدين الوزراء بالتمويل الكامل وتحمل مسؤولية ذلك.