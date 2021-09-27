الأقرب إلى خلافة ميركل..من هو؟

برلين ـ د.ب.أ: أظهرت توقعات النتائج شبه النهائية لانتخابات البرلمان الاتحادي في ألمانيا تقدما طفيفا لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي على حساب تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، وهو ما يعني أن أولاف شولتس مرشح الاشتراكيين لمنصب المستشارية بات المرشح الأقرب ليصبح خليفة ميركل في ديوان المستشارية خلال السنوات الأربع المقبلة، فمن هو شولتس؟

ولد شولتس في عام 1958 بمدينة اوسنابروك غربي ألمانيا، ونشأ بعد ذلك في منطقة رالشتيت شمال شرق هامبورج وهو الابن الأكبر بين ثلاثة أبناء لوالدين كانا يعملان في مجال النسيج. وقد تقلد شولتس العديد من المناصب السياسية الرفيعة، وتولى منذ مارس 2018 منصب نائب المستشارة ميركل ووزير المالية.

كان شولتس شغل منصب وزير داخلية ولاية هامبورج من مايو حتى أكتوبر 2001، وتولى منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي من أكتوبر 2002 حتى مارس 2004، وعمل وزيرا للعمل في الفترة بين نوفمبر 2007 حتى أكتوبر 2009. ثم شغل منصب عمدة هامبورج في الفترة بين مارس 2011 حتى مارس 2018.

شولتس متزوج من السياسية بريتا إرنست منذ عام 1998 ويعيشان حاليا في بوتسدام عاصمة ولاية براندنبورج وليس لديهما أطفال. وكانت بريتا إرنست عضوا في برلمان هامبورج في الفترة بين 1997 و2011، ثم شغلت منصب وزيرة التعليم في ولاية شلزفيج-هولشتاين في الفترة بين 2014 و2017.