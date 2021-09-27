رئيس حزب المؤتمر السوداني ينتقد الجيش

الخرطوم ـ د.ب.أ: انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ما وصفه بـ “وصاية الجيش على القوى السياسية”، مضيفا أنه أمر غير مقبول.

ونقلت شبكة “السودان ناو” الاخبارية عن الدقير قوله، في تنوير عن الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير بمقر لجنة إزالة التمكين، إن الإعلان ليس مخاطبا به العسكر بل هو إعلان بين قوى سياسية. وندد الدقير بـ “المحاولة الانقلابية”، مشيرا إلى أن من يخطط للانقلابات هم “ربائب الشموليين”.

واستنكر الدقير سحب الحراسات الأمنية من مقار لجنة إزالة التمكين والعقارات المصادرة، موضحا أن الهدف هو قطع الطريق على الانتقال الديمقراطي. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد الأحد أن الصراع الذي يدور حاليا في السودان ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديموقراطي من المدنيين والعسكريين.

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