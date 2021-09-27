كورونا تخفض متوسط الأعمار بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية

■ السعودية تعلن تقديم جرعة ثالثة لمن تجاوز 60 عاما

■ مستشفيات محافظتين سوريتين تبلغ طاقتها القصوى

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

ذكرت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد أمس أن جائحة (كوفيد19) أدت إلى تراجع متوسط العمر المتوقع في 2020 بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث انخفض متوسط العمر المتوقع للرجال الأميركيين بأكثر من عامين. وتراجع متوسط الأعمار أكثر من ستة أشهر بالمقارنة بعام 2019 في 22 دولة من أصل 29 دولة تناولتها بالتحليل الدراسة التي شملت أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي. وبشكل عام، حدث انخفاض في متوسط العمر المتوقع في 27 دولة من أصل 29 دولة. وقالت الجامعة إن معظم التراجعات في متوسط العمر في مختلف البلدان يمكن أن تُعزى إلى الوفيات الرسمية الناتجة عن (كوفيد19). ورصد إحصاء لرويترز قرابة خمسة ملايين حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

قالت الدكتورة ريدي كاشياب الباحثة الرئيسية المشاركة في الدراسة التي نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة “ نتائجنا تسلط الضوء على مثل هذا التأثير الكبير الذي يُعزى مباشرة إلى (كوفيد19) وتُظهر مدى الأثر المدمر للصدمة على العديد من البلدان”. وحدث انخفاض أكبر في متوسط العمر المتوقع للرجال مقارنة بالنساء في معظم البلدان، في حين كان أكبر انخفاض في الرجال الأميركيين الذين زاد انخفاض متوسط العمر المتوقع بالنسبة لهم بمقدار 2.2 سنة مقارنة بعام 2019.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تقديم جرعة ثالثة من لقاح “كورونا” قريبا لفئة معينة من المواطنين السعوديين. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة ستعلن قريباً عن تفاصيل تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن تجاوز عمره 60 عاماً، مؤكدا أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوزت 41 مليون جرعة، وإن أكثر من 18 مليون شخص في المملكة بات محصناً بجرعتين. الى ذلك، قال مسؤول في وزارة الصحة السورية إن المستشفيات في محافظتي دمشق واللاذقية.

وبلغت أقصى قدراتها الاستيعابية من جراء تزايد الإصابات بفيروس كورونا والتي تستدعي تلقي الرعاية في المستشفى. ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة توفيق حسابا إعلانه عن “بدء نقل المرضى المصابين بوباء كورونا من محافظتي دمشق وريفها إلى محافظة حمص ومن اللاذقية إلى طرطوس”.