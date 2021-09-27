إيران تعتبر تقرير «الذرية» حول كاميرات أحد المجمعات «غير دقيق»

طهران ـ وكالات: اعتبر سفير ومندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كاميرات مجمع “تساي” في كرج غرب طهران “لم يكن دقيقا، ويتجاوز التفاهمات الواردة في البيان المشترك”.

وقدمت الوكالة تقريرا قالت فيه إن إيران لا تسمح بنصب كاميرات المراقبة من جديد في مجمع تساي، الذي يتم فيه تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وكتب غريب آبادي على موقع تويتر أن “أي قرار لإيران حول معدات المراقبة التابعة للوكالة يأتي على أساس اعتبارات سياسية فحسب، وليست قانونية، لذا فإن الوكالة لا يمكنها ولا ينبغي لها أن تحسب حقا لنفسها في هذا المجال”. وتابع بالقول، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، إن “البيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق بحسن نوايا إيران.

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