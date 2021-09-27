الحشد الشعبي يعلن إحباط 'مخطط إرهابي' جنوب غرب الموصل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن إحباط "مخطط إرهابي" جنوب غرب الموصل بمحافظة نينوى.

وقال الحشد في بيان، إن "مفارز مديرية مكافحة المتفجرات بالحشد الشعبي/ محور نينوى تمكنت، الاثنين، من احباط مخطط إرهابي جنوب غرب الموصل".

وأضاف أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها المفارز برفقة عمليات نينوى والاستخبارات والحركات بالحشد الشعبي في قرية الحسينية، حيث عثرت على عبوات ناسفة جاهزة للاستهداف قبل ان يتم تفكيكها من قبل المفارز وتفتيش القرية".