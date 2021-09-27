الإعلام الامني: القبض على متهم بحوزته كميات كبيرة من المخدرات

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متاجر بالمخدرات بحوزته اكثر من ١٥٠٠٠ الف حبة مخدرة واسلحة.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بتكثيف الجهد الاستخباري. وملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات؛ وفي ضوء معلومات دقيقة وتنسيق استخباري مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد وتعاون المواطنين تمكنت قوة مشتركة من لواء المشاة (٤٤) الفرقة الحادية عشرة ومديرية استخبارات وامن بغداد/ مكتب الراشدية، وبإشراف قائد الفرقة، من القاء القبض على متهم بتجارة المخدرات، وضبط بحوزته (١٦١٠٠) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، ومبلغ مالي قدره ثمان ملايين ومئتان واربعون الف دينار، وبندقيتين كلاشنكوف، ومسدسين. في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد".



واضافت انه "تم تسليم المتهم مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص".

