انت الان تتابع خبر طوارئ بغداد تقبض على ابو النار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالقاء القبض على المدعو ابو النار الذي ارتكب جريمة قتل في منطقة قمبر على وصور زوجة المجني عليه واجبرها على الاعتراف بقتله.