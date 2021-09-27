انت الان تتابع خبر باكستان.. تصفية احد كبار قادة داعش والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصدر في مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة بلوشستان جنوب غرب باكستان، اليوم الاثنين، إن رجال الأمن تمكنوا من تصفية المدعو ممتاز أحمد، الذي يعتبر أحد كبار داعش.
وقال المصدر، أن "قوات الأمن المحلية تمكنت من قتل ممتاز أحمد، خلال عملية في منطقة ماستونغ".
واضاف، أن "القتيل كان متورطا في الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال تجمع انتخابي في بلوشستان في تموز 2018، مما أدى إلى مقتل حوالي 130 شخصا".
واضاف، أن "القتيل كان متورطا في الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال تجمع انتخابي في بلوشستان في تموز 2018، مما أدى إلى مقتل حوالي 130 شخصا".