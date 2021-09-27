باكستان.. تصفية احد كبار قادة داعش

وقال المصدر، أن "قوات الأمن المحلية تمكنت من قتل ممتاز أحمد، خلال عملية في منطقة ماستونغ".

واضاف، أن "القتيل كان متورطا في الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال تجمع انتخابي في بلوشستان في تموز 2018، مما أدى إلى مقتل حوالي 130 شخصا".

