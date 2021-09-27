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باكستان.. تصفية احد كبار قادة داعش

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصدر في مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة بلوشستان جنوب غرب باكستان، اليوم الاثنين، إن رجال الأمن تمكنوا من تصفية المدعو ممتاز أحمد، الذي يعتبر أحد كبار داعش.
وقال المصدر، أن "قوات الأمن المحلية تمكنت من قتل ممتاز أحمد، خلال عملية في منطقة ماستونغ".

واضاف، أن "القتيل كان متورطا في الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال تجمع انتخابي في بلوشستان في تموز 2018، مما أدى إلى مقتل حوالي 130 شخصا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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