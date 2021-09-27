شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الاثنين، تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا، وشفاء 1226 شخصًا، وتسجيل 11 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 291 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 6 وفيات.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 337 ألفًا و890 شخصًا، بينهم 77 ألفًا و152 حالة نشطة، ووفاة 4617 أشخاص.