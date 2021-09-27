شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجّيل 22236 إصابة جديدة بكورونا بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 22236 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 7.443.149 حالة.



وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أنه تم تسجيل 779 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 204.679 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 6.618.117 حالة، بعد تعافي 13513 شخصاً.