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الصحة الروسية توافق على البدء بإطلاق التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

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وافقت وزارة الصحة الروسية، اليوم، على البدء بإطلاق التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس" الروسي الجديد المضاد لفيروس المستجد (كوفيد-19).

 

ووفقاً لوزارة الصحة الروسية، ستجري المرحلتان الأولى والثانية من التجارب التي تشمل 170 متطوعاً خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 31 أغسطس 2022م.

 

وسجلت روسيا حتى الآن 5 لقاحات مضادة لكورونا تحت اسماء "سبوتنيك V" و"إبيفاك كورونا" و"كوفيفاك" و"سبوتنيك لايت" و"إبيفاك كورونا - إن" .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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