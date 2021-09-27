الصحة الروسية توافق على البدء بإطلاق التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وافقت وزارة الصحة الروسية، اليوم، على البدء بإطلاق التجارب السريرية للقاح "بيتوفاكس" الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ووفقاً لوزارة الصحة الروسية، ستجري المرحلتان الأولى والثانية من التجارب التي تشمل 170 متطوعاً خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 31 أغسطس 2022م.

وسجلت روسيا حتى الآن 5 لقاحات مضادة لكورونا تحت اسماء "سبوتنيك V" و"إبيفاك كورونا" و"كوفيفاك" و"سبوتنيك لايت" و"إبيفاك كورونا - إن" .