شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": القيادة السياسية تضع سيناء على رأس خطط التنمية والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب حماة الوطن، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم والتى سيتم نقلها إلى أراضى شمال سيناء، لتساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

وأشار الحزب، فى بيانا صادر عنه، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتنمية وتعمير سيناء، بإعلان الرئيس إطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء وإنشاء شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء، بالإضافة إلى قيام الدولة بإنشاء مشروعات تنموية كبيرة تساهم فى عملية التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى سيناء بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية.

وأكد الحزب أن حديث الرئيس أثتاء الافتتاح، حمل عدة رسائل تطالب بوقف التعديات على الأراضى الزراعية والمجارى المائية وإن الدولة تسابق الزمن لاستعادة كفاءة المنشآت المائية، كما أنه على المواطن أن يتعاون ويقف بجانب الحكومة والتأكيد على أنه سيتم وقف كل الدعم المقدم للحكومة من خبز أو دعم تموينى لمن يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف.

وكان قد افتتح الرئيس السيسى، اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا، ومن المقرر أن يتم نقل هذه المياه إلى أراضى شمال سيناء لتساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.