شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشيوخ يستقبل أمين عام البرلمان العربى ويؤكد أهمية برنامج تمكين الأمناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ظهر اليوم الوفد المشارك ضمن فعاليات البرنامج التمكينى للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية.

وفى بداية اللقاء رحب عتمان بالوفد العربى ونقل لهم تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدًا على اعتزاز المجلس بهذه الزيارة.

وأكد عتمان على أهمية هذا البرنامج التمكينى من أجل أن يكون هناك دبلوماسية برلمانية عربية موحدة، وأداء قوى على مستوى الأمانات العامة للبرلمانات العربية، وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها فى هذا المجال.

ويختتم البرنامج أعماله 29 سبتمبر الجارى، ويدور موضوعه حول " المعايير الحديثة فى إدارة المجالس النيابية"، ويناقش عدد من المحاور، منها الاتجاهات الحديثة فى تطوير العمل البرلمانى على مستوى الأمانات العامة، بالإضافة إلى بناء استراتيجيات التميز لمكاتب الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، وكل ما يتعلق بتعزيز دورهم فى الإرتقاء بأداء البرلمانات العربية.