"ضحايا لقمة العيش".. تفاصيل مصرع 3 أصدقاء في حادث على صحراوي الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

خيمت حالة من الحزن على أهالي مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية 3 شباب أصدقاء، لفظوا أنفاسهم الأخيرة جراء إصاباتهم في حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم خلال رحلة الذهاب للعمل في قطاع التشييد والبناء، "المعمار" على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

ولقي 3 شباب مصرعهم، فيما أصيب آخر، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها أثناء عودتهم من العمل في المعمار بطريق الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة الشرقية.

أسفر الحادث عن مصرع محمد رياض 23 عاما، والسيد مصطفى محمد 16 عاما، ومحمد بدر الدين أحمد جبر من عزبة منشية المسيد، 21 عاما، كما أصيب مصطفى محمد منصور عوض.

وقال مصدر في محافظة الإسماعيلية إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث الذي وقع بسبب انحراف عجلة القيادة في يد السائق الذي لم يستطع السيطرة عليها، ما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاة 3 أشخاص وإصابة الرابع. وحرر عن ذلك المحضر رقم 9913 لسنة 2021.

جرى التحفظ على السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن "ضحايا لقمة العيش".