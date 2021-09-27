النيابة الإدارية تطلق تطبيقا على أندرويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أطلقت النيابة الإدارية الإصدار الأول من التطبيق الخاص بالنيابة الإدارية على الهاتف المحمول عبر متجر جوجل (Google play store).

وذكرت النيابة في بيان بأن التطبيق في إطار استراتيجية النيابة الإدارية نحو تطوير العمل بالنيابة وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقاً لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأن المواطنين يستطيعون من خلال التطبيق تحديد النيابة المختصة بشكواهم من خلال دليل النيابات واختصاص كل نيابة في كافة محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية، ووسائل التواصل معها.

وللنيابة الإدارية عدة وسائل للتواصل منها؛ الخط الساخن 16117، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق (Whatsapp) رقم 01050601888، الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على منصة التواصل الاجتماعي (Facebook).

كما يتيح التطبيق للمواطنين سهولة الوصول لمقار النيابات المختلفة في كافة محافظات مصر باستخدام تطبيق خرائط جوجل (Google maps).

يأتي ذلك في إطار خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوي والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة.