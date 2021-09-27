صور.. جامعة أسوان تحتفل بحصولها على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، احتفال جامعة أسوان لحصولها على جائزة التايمز البريطاني للجامعات للعام الثالث على التوالى، والمركز الأول على الجامعات المصرية بالتصنيف لعام 2022، وكذا تصنيف الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في الفئة من 401 الي 500، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وجه اللواء أشرف عطية التهنئة لجامعة أسوان بمناسبة هذا التفوق العلمي الغير مسبوق، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أعطى تكليفات واضحة بالاستعانة بالجامعات لتكون بيوت خبرة واستشاري في مختلف قطاعات العمل العام، وأيضا المشروعات الجارية التي تقودها القيادة السياسية والحكومة.

وطالب محافظ أسوان بضرورة قيام عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بشرح وتعريف الطلاب خلال العام الدراسي الجديد بما تشهده مصر من إنجازات هائلة، يقودها الرئيس السيسي في كافة المجالات والمشروعات التنموية والإستثمارية، وكذا ما تشهده محافظة أسوان من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحويل القرى إلى نموذج الريف الأوربي، بجانب إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية والطرق والمحاور والكباري.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه جاءت نتائج تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية 2022، أظهرت تصنيف جامعة أسوان ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، حيث جاءت فى الفئة 401 500، وحصلت الجامعة على المركز الأول كأفضل جامعة على مستوى العالم، من حيث الاقتباس من الأبحاث، للمرة الثانية فى تاريخها، و حافظت الجامعة على تربعها على قمة الجامعات المصرية للعام الثالث على التوالي، وذلك من خلال خطة الجامعة بقطاع البحوث والدراسات العليا ووحدة التصنيف بالجامعة والتطوير الذي شهدته البنية التحتية للبحث العلمي.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة ورئيس وحدة التصنيف بالجامعة، إلى أن جامعة أسوان هى الجامعة المصرية الوحيدة التى جاءت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وفقا للنتائج النسخة الحالية لتصنيف التايمز البريطاني 2022.

وفي ختام الاحتفالية جرى تبادل الدروع بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة و تكريم عدد من القيادات الجامعية والتقاط بعض الصور التذكارية .