رئيس "العربية للتصنيع" وسفير باكستان يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي :

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الإثنين، ساجد بلال، سفير دولة باكستان بالقاهرة، وبحضور طارق دحروج، سفير مصر في باكستان.

وعرض التراس رؤية "العربية للتصنيع" بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا؛ بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجان فنية مشتركة لتحديد أسلوب الشراكة والتصنيع المشترك للعديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع مختلف دول العالم، وزيادة فرص الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين مصر وباكستان، وتعزيز التعاون المشترك في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى تطلع الهيئة العربية للتصنيع لعقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع كبرى الشركات الباكستانية في مختلف مجالات الصناعة.

وأوضح التراس أنه تم بحث التعاون المشترك في عدد من المجالات؛ ومنها الصناعات الدفاعية والإلكترونيات والبرمجيات والتحول الرقمي والأنظمة الذكية والعدادات الذكية وكاميرات المراقبة والتابلت واللاب توب ونظم المعلومات والطاقة المتجددة ووسائل النقل صديقة البيئة، مشيرًا إلى بحث اشتراك الشركات الباكستانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والإفريقية، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة بأكاديمية "العربية للتصنيع" للتدريب، وأيضًا تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالهيئة بدولة باكستان الصديقة.

وأوضح ساجد بلال أنه توجد فرص كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وباكستان، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتتضمن التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية.

وأضاف بلال أنه توجد فرص مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وباكستان؛ خصوصًا أن البلدَين يتمتعان بإمكانات اقتصادية واعدة وموقع جغرافي متميز، لافتًا إلى الاهتمام بتعزيز التبادل التجاري بين باكستان ودول إفريقيا من خلال التعاون مع مصر بصفتها الدولة المحورية بالمنطقة الإفريقية والعربية.

وأعرب سفير دولة باكستان بالقاهرة عن تطلع كبرى الشركات الباكستانية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع؛ ذلك الكيان الصناعي المهم بالصناعة المصرية، مشيدًا بما تشهده "العربية للتصنيع" من تطوير على مختلف الأصعدة وبالنشاط الملحوظ في دعم تعميق التصنيع المحلي في مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها مصر.