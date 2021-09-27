رصد طائرتين عسكريتين تركيتين متجهتين نحو الساحل الغربي لليبيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

رصد موقع متخصص في مراقبة تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط، تحرك طائرتي شحن نوع “إيرباص” تابعة لسلاح الجو التركي نحو الساحل الغربي لليبيا، وفق ماذكرته قناة ليبيا الحدث.

وأكد الموقع، أن الطائرتين من نوع إيرباص “A400” أقلعتا من العاصمة التركية أنقرة، إلى قاعدة الوطية ومطار مصراتة، بعد نحو ست رحلات يومية متتالية، نفذتها الأسبوع الماضي.

ورصد الموقع تحرك الطائرة، من مكان مجهول في تركيا، فيما أظهر موقع الطائرة في الخريطة، انطلاقها من العاصمة التركية أنقرة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع إقلاع طائرة خاصة تابعة لجهاز الاستخبارات التركية، من مطار في أنقرة، صباح اليوم الاثنين، في رحلة غير معلنة إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

يذكر أن التحركات التركية تستمر رغم مطالبة المجتمع الدولي بالتوقف عن التدخلات التي من شأنها أن تعرقل العملية السياسية في ليبيا.

هذا وغادرت منذ حوالي ساعة طائرة الشحن الجوي ايرباص A400 التابعة لسلاح الجو البريطاني، ورقم الرحلة ZM407 وبدون رمز نداء، الكلية الجوية في مصراتة متجهة إلى جهة غير معلومة حتى الان بعد أن اتخذت مسارها نحو شرق المتوسط.

وكانت الطائرة وصلت إلى مصراتة مساء اليوم السبت 25/9/2021 قادمة من أكسفورد.