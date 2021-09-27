الشيخ محمد بن زايد يبحث مع رئيس الشيشان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع قاديروف لتهنئته بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المحلية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته رئيسا للشيشان.

من جانبه، أعرب الرئيس الشيشاني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جمهورية الشيشان وشعبها، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.