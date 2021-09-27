محمد بن زايد يهنئ هاتفياً رمضان قاديروف بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالشيشان الروسية

من جانبه، أعرب الرئيس الشيشاني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جمهورية الشيشان وشعبها .. متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي - رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المحلية في الشيشان ..متمنياً له التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته رئيسا للشيشان.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012