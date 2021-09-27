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مستوطنون متطرفون يقتحمون مقام يوسف شرق مدينة نابلس

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محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

 

واوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان له "إن الاقتحامات نفذت بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي..مشيراً الى ان عشرات المستوطنين اقتحموا المقام فجرا، وسط إجراءات عسكرية مشددة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

 

وأكد دغلس أن مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم ما أدى الى وقوع عدد من الاصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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