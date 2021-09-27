في موقف محرج جديد.. محتج يرشق ماكرون ببيضة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج جديد، اليوم الإثنين، بعدما قام أحد المحتجين برشقه ببيضة خلال زيارته لمعرض في مدينة ليون جنوب البلاد.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إلقاء أحد الأشخاص بيضة باتجاه الرئيس الذي كان محاطا بحراسة مشددة، فيما ذكرت وسائل إعلام أنه تم القبض على المهاجم.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس الفرنسي لمثل هذه المواقف، فقد سبق أن أقدم شاب على توجيه صفعة للرئيس الشاب في إقليم دروم جنوب شرق فرنسا، في شهر يونيو/حزيران الماضي.