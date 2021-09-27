مدمن ألعاب الكترونية يدهس بسيارته عددا من المارة في تونس

وأسفرت حادثة الدهس عن مقتل شاب وإصابة 7 آخرين، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال أحد المصابين في الحادث في تصريحات إعلامية، إنه تفاجأ عندما كان يقود دراجته النارية في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، بسيارة تتجه نحوه بسرعة جنونية وتقوم بدهسه.



وأفاد شهود عيان أن عملية الدهس كانت مقصودة من قبل سائق السيارة الذي حاول مواصلة التقدم في اتجاه المصابين للتأكد من وفاتهم حسب قولهم.

وأكدت مصادر طبية وفاة شاب في عملية الدهس، وإصابة آخر بجروح خطيرة، وستة أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة.

واعتقلت قوات الأمن صاحب السيارة الذي نفذ عمليات الدهس، ومازالت التحقيقات معه جارية لمعرفة دوافع ارتكابه لهذه الجريمة، بينما لا تزال فرضية وجود خلفية إرهابية للجاني قائمة.



وأوضحت مصادر أمنية أن التحقيقات جارية مع مرتكب هذا الحادث الأليم، كما تم تعزيز التواجد الأمني بمنطقة قصر هلال وصيادة من محافظة المنستير، كما فتح تحقيق بتهمة القتل العمد مع سبق القصد ضد منفذ عملية الدهس الذي أوضحت الأبحاث الأولية أنه في الخمسين من العمر، ويقيم أصلا في كندا، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة دوافع الجاني.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن المتهم قال في اعترافات أولية وهو تحت تأثير تناول المخدرات، إنه مدمن للعبة إلكترونية يقوم خلالها اللاعب بدهس الأشخاص، وبفعل نوعية المخدر الذي استهلكه تخيل أنه بصدد ممارسة اللعبة الإلكترونية وارتكب جريمته.

