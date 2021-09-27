شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يهنئ هاتفياً رمضان قاديروف بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالشيشان الروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي - رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المحلية في الشيشان ..متمنياً له التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته رئيسا للشيشان.



وتناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس الشيشاني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جمهورية الشيشان وشعبها .. متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.