دولة الإمارات تقدم 19.8 مليون جرعة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الإثنين، تقديم 16,638 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الإثنين، 19,872,799 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 200.93 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.